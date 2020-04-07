Зараженная педиатр из Хакасии приняла 18 детей

Одна из зараженных в Хакасии оказалась педиатром, она успела принять 18 детей до больничного, сообщает Минздрав региона.

Врач-педиатр прилетела из Москвы. По приезду в Хакасию клинических симптомов у нее не наблюдалось. Специалист вышла на работу. При появлении первых симптомов была отправлена на больничный. Круг контактных лиц установлен, за их состоянием ведется наблюдение. Она успела по данным местных СМИ, принять около 18 детей.

«Всех детей, которых она принимала, мы осмотрели. Выезд на дом был осуществлен. Со всеми родителями встречались. Больница на карантин закрываться не будет (…). Закрыть полностью медицинскую организацию —это абсурдная ситуация. Вы же видите, сколько заболевших за сутки в России», — цитирует «Шанс» министра здравоохранения региона Владимир Костюш.

С 5 апреля постановлением главного санитарного врача все прибывшие из Москвы будут отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

На утро 7 апреля в Хакасии не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. В республике, подтверждены пять случаев заболевания. Один человек – выздоровел.