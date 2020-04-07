Новосибирцы скупили скакалки и эспандеры

Новосибирцы активнее стали скупать в онлайн-магазинах эспандеры и скакалки, коврики для йоги и мини-степперы, сообщает пресс-служба компании Ozon.

С 31 марта вы Новосибирской области закрылись все тренажерные залы. После этого, продажи упоров для отжиманий выросли на 240% относительно февраля, а продажи эспандеров и бодибаров — на 104% и 95% соответственно.

Продажи скакалок выросли на 229%, а мини-степперов — на 67% к февралю. Также стали чаще покупать ролики для пресса, коврики для йоги и фитнеса.

Новосибирцы кроме тренажеров покупают спортивные костюмы, шорты и футболки из влагоотводящих материалов, а также спортивные бра.