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Новосибирцы скупили скакалки и эспандеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирцы активнее стали скупать в онлайн-магазинах эспандеры и скакалки, коврики для йоги и мини-степперы, сообщает пресс-служба компании Ozon.

С 31 марта вы Новосибирской области закрылись все тренажерные залы. После этого, продажи упоров для отжиманий выросли на 240% относительно февраля, а продажи эспандеров и бодибаров — на 104% и 95% соответственно.

Продажи скакалок выросли на 229%, а мини-степперов — на 67% к февралю. Также стали чаще покупать ролики для пресса, коврики для йоги и фитнеса.

Новосибирцы кроме тренажеров покупают спортивные костюмы, шорты и футболки из влагоотводящих материалов, а также спортивные бра.

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Новосибирск #Спорттовары #Досуг
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