Школьники Сибири «вышли» на дистанционное обучение

Школьники Сибири почти во всех регионах начали в понедельник дистанционное обучение. Со следующей недели обучать детей удаленно начнут в Туве.

Бурятия, Иркутская, Новосибирская области, Забайкальский, Алтайский край, республика Алтай, Хакасия, Кемеровская, Омская и Томская области с понедельника перешли на дистанционное обучение школьников в связи с режимом самоизоляции из-за распространения коронавируса в России.

В Туве занятия онлайн начнутся с 13 апреля, а в Красноярском крае приступили к дистанционному обучению уже 1 апреля.

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«С 1 апреля в образовательных организациях края, образовательный процесс будет организован с применением различных технологий, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сообщило Министерство образования Красноярского края.

Минпросвещения РФ ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы школьникам не пришлось учиться в летний период, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса, а также от того, как граждане будут следовать предписанным нормам.