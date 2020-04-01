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Ростелеком открыл доступ к сервису «Лицей» за 1 рубль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком открыл доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль в месяц на территории всей России, чтобы поддержать школьников, вынужденных из-за эпидемии коронавирусной инфекции учиться дома.

«Сервис «Лицей» рассчитан на школьников 1–11 классов, для которых мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. Лицей позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ», — сказал директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента Ростелекома Кирилл Брылев.

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». «Школа» помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам.

На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться. Если регистрация уже есть, то авторизоваться. Перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить доступ за 1 рубль.



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