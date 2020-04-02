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Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Ария»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Видеосервис Wink организовал для зрителей, вынужденных находиться в изоляции из-за коронавируса, организовал показ живого концерта легендарной рок-группы «Ария». Трансляция состоится 3 апреля 2020 года в 20.00 (мск).

«Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур "Арии", мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок. Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких!» — говорится в сообщении группы.

По словам директора по контентной политике Ростелекома Александра Косарима, музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта «Арии», пусть и в цифровом формате, «помогут нам пережить все трудности». «Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными», — отметил он.

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«Ария» с 1985 года остается одним из самых популярных коллективов страны. Многочисленные поклонники группы особенно ценят ее живые выступления за мощный драйв и энергетику.

В 2014 году на основе выбора радиослушателей был составлен список «500 лучших песен «Нашего радио», в который вошли 11 композиций «Арии». На онлайн-концерте «Стой за чертой!» обязательно прозвучат лучшие песни группы, такие как «Ангелы неба», «Ночь короче дня», «Герой асфальта» и другие.

Концерт группы «Ария» будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 3 апреля в 20.00 (мск).

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента. Сервис доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV), смартфона или планшета, ноутбука и компьютера.


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