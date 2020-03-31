Летевшие с заболевшей женщиной депутаты узнали итоги тестов

Депутаты Госдумы, летевшие в одном самолете с заболевшей коронавирусом жительницей Барнаула, сдали тесты на инфекцию и получили отрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что первая заразившаяся инфекцией в Алтайском крае летела из Москвы в Барнаул в одном самолете с депутатами и известными предпринимателями региона. Среди них были депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов и депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков.

«Иван Белеков еще вчера в Москве сдал тест на коронавирус, через три часа уже был результат – отрицательный. Аналогично у его коллег, так что все в порядке», – сообщил Sibnet.ru источник, близкий к депутату.

Руководитель алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, как сообщается в Telegram-канале партии, вообще сидела в соседнем ряду с зараженной женщиной. Она и члены ее семьи сдали анализы и теперь ждут их результатов.

О том, что у жительницы Алтая подтвердили вирус, стало известно 29 марта, на следующий день аналогичный диагноз поставили ее супругу. И если женщина, вернувшаяся из Доминиканы и почувствовавшая себя плохо, оставалась дома в самоизоляции, муж контактировал с окружающими.

Оперштаб региона сообщил, что установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва – Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование.

Больница №5 в Барнауле, куда поместили больных супругов, меняет профиль. Теперь здесь будут размещать только заболевших новой коронавирусной инфекцией. 361 место — таким будет коечный фонд для больных коронавирусом, 200 из них — это реанимационные места. При создании больницы медики учли опыт зарубежных стран по борьбе с этой инфекцией.