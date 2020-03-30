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Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Алтайского края, ставшая первой в регионе с подтвержденным коронавирусом, летела из Москвы одним самолетом с известными депутатами и предпринимателями региона.

Накануне первый случай коронавирусной инфекции подтвердили у жительницы Алтайского края, которая вернулась из Доминиканской республики и находилась в самоизоляции. Однако ее муж карантин не соблюдал. Сейчас у него тоже подозревают заболевание.

Женщина прилетела в Барнаул московским рейсом 20 марта. Этим же рейсом, сообщает портал «Банкфакс» со ссылкой на свои источники, в Барнаул прилетели несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания.

Рейс не был международным, а потому борт не проверяли. В тот же день женщина почувствовала себя плохо, вызвала врача. А после соблюдала режим самоизоляции и не пускала медков в квартиру. На десятый день, как положено по регламенту, сдала анализы, которые оказалась положительными, это подтвердило и исследование в лаборатории «Вектор».

Уточняется, что первичный положительный анализ и у мужа женщины, который первые дни после ее возвращения ходил на работу.

Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.

Мария Прусакова подтвердила агентству, что летела в Барнаул на этом самолете. Она самостоятельно сдала экспресс-анализ. Она уточнила, что прошло 10 дней, ни у нее, ни у ее детей симптомов болезни нет. Однако она сидела неподалеку от этой женщины.

26 марта, уже после ее прилета, состоялась сессия Алтайского Заксобрания, на которой присутствовали и депутаты, вернувшиеся из-за границы.

«На сессии были депутаты АКЗС, которые вернулись и не устроили себе самоизоляцию. А кроме нас там были министры краевого правительства. Я считаю, что нужно проверить всех депутатов Заксобрания на коронавирусную инфекцию. Это было массовое мероприятие, на которое съехались народные избранники со всего края, а потом вернулись в свои районы», – считает Прусакова.

Тема: Распространение коронавируса
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Voland2

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