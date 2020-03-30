Второй случай коронавируса подтвержден на Алтае

Лабораторный анализ подтвердил второй случай коронавируса в Алтайском крае. Заболевший – супруг женщины, заразившейся в Доминикане и ставшей первой пациенткой с этим диагнозом в регионе.

Оперативный штаба Алтайского края сообщил, что женщина с 20 марта находилась в режиме самоизоляции на дому, на 10-й день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция.

В понедельник, 3- марта, положительный результат у ее мужа подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Оба пациента в настоящее время находятся в инфекционном отделении городской больницы №5 Барнаула. Им оказывается необходимое лечение.

Службами и ведомствами региона установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва – Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Ранее сообщалось, что на борту самолета с женщиной находились депутаты, в том числе, Государственной Думы РФ.