Число зараженных в Красноярске увеличилось на пять человек

Число заболевших в Красноярске увеличилось на пять пациентов за сутки, еще 12 человек ждут анализа центра «Вектор», сообщает оперативный штаб региона.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции 14, количество увеличилось на пять за сутки. Ожидается подтверждение анализа в 12 случаях в лаборатории «Вектор». Пациенты находятся в изолированных боксах.

Более 10 тысяч человек находятся под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края и на дому.

«В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа, после мероприятий карантина, граждане не представляют опасности для окружающих», — говорится в сообщении.