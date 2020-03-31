НАВЕРХ

Число зараженных в Красноярске увеличилось на пять человек

Источник:
Sibnet.ru
248 1
Фото: © МДепартамент здравоохранения Томской области

Число заболевших в Красноярске увеличилось на пять пациентов за сутки, еще 12 человек ждут анализа центра «Вектор», сообщает оперативный штаб региона.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции 14, количество увеличилось на пять за сутки. Ожидается подтверждение анализа в 12 случаях в лаборатории «Вектор». Пациенты находятся в изолированных боксах.

Более 10 тысяч человек находятся под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края и на дому.

«В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа, после мероприятий карантина, граждане не представляют опасности для окружающих», — говорится в сообщении.

Тема: Распространение коронавируса
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области и Забайкалье
Женщина запостила фейк о смерти от COVID-19 в Кузбассе
Онлайн-магазины в России отказались от наличных
Дерипаска построит три инфекционные больницы в Иркутской области
смотреть все
Красноярск #Здоровье #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Онлайн-магазины в России отказались от наличных
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Согласована новая дата открытия Олимпиады-2020
•
Китай назвал главную ошибку итальянских врачей
Подробности
•
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
НОВОСТИ СИБИРИ
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области и Забайкалье
Сибирь 31.03.2020 13:39
Две гостиницы Hilton построят в Омске
Сибирь 31.03.2020 13:09
Красноярец на снегоходе по асфальту уходил от погони ДПС. ВИДЕО
Сибирь 31.03.2020 12:16
Женщина запостила фейк о смерти от COVID-19 в Кузбассе
Сибирь 31.03.2020 12:11
Самое популярное
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
27184
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
11112
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
7921
Жители Киргизии объявили голодовку в аэропорту Новосибирска
6458
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Онлайн-магазины в России отказались от наличных
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Согласована новая дата открытия Олимпиады-2020
•
Китай назвал главную ошибку итальянских врачей
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

all busy

Надо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!