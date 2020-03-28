Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус

Предсказание Нострадамуса о большой чуме, вероятнее всего, было о пандемии коронавируса, считают исследователи наследия провидца. Тем более, что и другие предсказатели говорили о цикличности эпидемий и описывали схожие последствия еще несколько веков назад.

Медик, астролог и прорицатель Мишель де Ностредам, больше известный как Нострадамус, в XVI веке написал предсказание, которое теперь относят к эпидемии коронавируса. Его катрены гласили о «большой чуме», которая придет в Италию, сообщило издание The Russian Times.

Катрены — это загадочные четверостишия Нострадамуса, объединенные в «столения» (центрурии) по 100 стихов в каждой. Считается, что в катренах прорицатель описывал увиденное будущее. Он считал, что эта информация сокровенна и не должна быть доступна всем, и именно потому зашифровывал ее в стихи.

Катрен 75: «Пау, Верона, Виченца, Сарагоса, Из далеких мечей земли мокрые от крови: С великой помпой придет очень большая чума. Облегчение рядом, а лекарства очень далеко».

Катрен 19: «В Лукке пойдет дождь из крови и молока. Незадолго до смены претора: На горизонте великая чума и война, голод и засуха. Далеко, где умрут их государь и ректор».

Но, как признают исследователи творчества Нострадамуса, его предсказания весьма сложно расшифровать и интерпретировать точно. Катрены часто толкуются неверно и становятся почвой для ложных посылов или преждевременных выводов.

Но в этот раз предсказатели не сомневаются. Тем более, что современные астрологи подтверждают — знаки о грядущей пандемии давно написаны на небе, а звезды говорят куда яснее людей.

А что написано на небе?

Астролог Павел Глоба уверен, что 2020 год будет непростым, так как Лилит, именуемая также Черной Луной, вошла в Знак Овна. Именно она и провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде коронавируса, приводит прогноз астролога украинское издание «Униан».

По его словам, именно при Черной Луне в Овне появилась чума в Европе, от которой в середине XIV века умерло огромное количество людей. А завершилась вспышка эпидемии чумы через семь лет…

Астролог Василиса Володина объясняет, что 2020 год ознаменуется шестью затмениями, а это очень важный и тревожный астрологический фактор, всегда создающий чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства.

«Обычно в году четыре-пять затмений. Больше — грустно. Напомню, что семь затмений было, например, в 1917 году», — написала она на своей странице в Instagram.

Затмение, утверждает астролог, всегда преподносит сюрпризы и неожиданности. Она приводит в пример слова астролога Уильяма Лилли, датированные 1625 годом. Он упоминал затмение при владычестве Сатурна. Именно такое произошло в конце декабря 2019 года и, как считает Володина, запустило эпидемию.

«Такое затмение приносит бедность, несчастье, плач, тщетные страхи, смертность, особенно среди старых людей… поражение болезнями выжившего скота и заражение людей от этого скота», — процитировала она Лилли.

Также, по трактовке Володиной, соединение Сатурна и Юпитера с Плутоном в Козероге помогли выпустить из бутылки сразу двух джинов – вирус и экономические проблемы. И если первый аспект кульминировал в январе, то второй станет сильнее к началу апреля, потом немного ослабеет и снова начнет нарастать к июню-июлю. А потом еще раз в ноябре.