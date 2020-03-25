Гусеничный Bentley попал в Книгу рекордов России

Гусеничный Bentley, участвовавший в фестивале скорости «Байкальская миля» в Бурятии, занесли в Книгу рекордов России, сообщил представитель организации на странице в Instagram.

Владелец «Ультратанка» — Константин Заруцкий, известный отечественный блогер-обозреватель автомобилей. Он создал авто на базе купе Bentley Continental. На «Байкальский миле» на ледяной трассе протяженностью 1,6 километра Заруцкий смог разогнать «Ультратанк» до 125,7 километров в час, и «вписал» себя в Книгу рекордов.





«От оригинального автомобиля остался только корпус и салон. Константин поменял двигатель, раздаточную коробку, задний мост, а остальное пришлось делать самостоятельно. Результат был продемонстрирован на фестивале, и домой Константин Заруцкий уезжал, держа под мышкой сертификат Книги рекордов России», — говорится в сообщении.