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Гусеничный Bentley попал в Книгу рекордов России

Источник:
Sibnet.ru
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Гусеничный Bentley, участвовавший в фестивале скорости «Байкальская миля» в Бурятии, занесли в Книгу рекордов России, сообщил представитель организации на странице в Instagram.

Владелец «Ультратанка» — Константин Заруцкий, известный отечественный блогер-обозреватель автомобилей. Он создал авто на базе купе Bentley Continental. На «Байкальский миле» на ледяной трассе протяженностью 1,6 километра Заруцкий смог разогнать «Ультратанк» до 125,7 километров в час, и «вписал» себя в Книгу рекордов.

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Уже по традиции в конце февраля на холодном льду Байкала прошел по-настоящему «горячий» фестиваль «Байкальская миля» @baikal_mile Село Максимиха Баргузинского района республики Бурятия во второй раз стало местом силы для любителей мото- и автогонок на льду. На фестивале были представлены 114 образцов уникальной техники от лучших гоночных команд, а главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал 11 рекордов, которые были установлены на ледяном покрытии озера Байкал. Один из рекордсменов Константин Заруцкий @academeg - известный отечественный блогер-обозреватель автомобилей - создал на базе купе Bentley Continental эффектный вездеход на гусеничном ходу. На «Байкальский миле» на ледяной трассе протяженностью 1,6 км Константин смог разогнать свой «Ультратанк» до 125,7 км/ч, и с данным результатом вписал себя в Книгу рекордов. На создание «Ультратанка» у Заруцкого ушло полгода. От оригинального автомобиля остался только корпус и салон. Константин поменял двигатель, раздаточную коробку, задний мост, а остальное пришлось делать самостоятельно. Результат был продемонстрирован на фестивале «Байкальская миля 2020», и домой Константин Заруцкий уезжал, держа под мышкой сертификат Книги рекордов России. ——————————————————— НАИБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ РАЗВИТАЯ НА ЛЬДУ НА ГУСЕНИЧНОМ ВЕЗДЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИИ 1 МИЛЯ (1,6 км) В РОССИИ Результат: 125,7 км/ч Рекордсмен: Заруцкий Константин Сергеевич о. Байкал, Максимиха, Баргузинский район, Республика Бурятия, 29.02.2020 #КнигаРекордовRu #КнигаРекордовРоссии #КнигаРекордов #РекордРоссии #Рекорд

Публикация от Книга Рекордов России (@knigarekordovrf)

«От оригинального автомобиля остался только корпус и салон. Константин поменял двигатель, раздаточную коробку, задний мост, а остальное пришлось делать самостоятельно. Результат был продемонстрирован на фестивале, и домой Константин Заруцкий уезжал, держа под мышкой сертификат Книги рекордов России», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?