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Путин отказался считать себя царем

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царь — тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, заявил российский лидер.

«Это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую», — сказал глава государства в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.

По мнению Путина, «царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

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Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время. «Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — сказал он.

Что касается возможности в какой-то момент «сойти с дистанции», то здесь, по словам российского лидера, у него есть чувство ответственности за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить».

Путин добавил, что в 2008 году не знал о том, что через четыре года вновь вернется в президентское кресло, но не исключал такую возможность. Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, заметившего, что Путин - это не фамилия, а должность, глава государства сказал: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы».

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