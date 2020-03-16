Глава Алтая отменил все мероприятия из-за коронавируса

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в понедельник отменил все культурно-массовые мероприятия в регионе из-за ситуации с коронавирусом. В Горном Алтае случаев этого заболевания не зафиксировано.

В том числе, отменена намеченная на 21 марта сельскохозяйственная ярмарка, празднование Наурыза, а также выезды за пределы региона на соревнования и другие мероприятия. Горно-Алтайский государственный университет с сегодняшнего дня перешел на работу в электронной информационно-образовательной среде.

Кроме того, Хорохордин поручил в обязательном порядке усилить дезинфекционный режим во всех организациях и учреждениях, социально значимых объектах, всем ведомствам и муниципальным администрациям рекомендовано максимально сократить число деловых мероприятий или проводить их в режиме видеоконференции.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям нашей республики. По возможности воздержитесь не только от заграничных поездок, но и от выездов в соседние регионы. Соблюдайте меры безопасности, чаще мойте руки, проветривайте помещения и избегайте мест большого скопления людей», – сказал глава.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Леонид Щучинов доложил, что все жители, вернувшиеся из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, берутся под наблюдения и сдают анализы. Эта практика распространена и на приезжающих с отдыха из стран Юго-Восточной Азии. При этом им предоставлена возможность оформления больничных листов без посещения больниц.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на 16 марта зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом. При этом семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные — завозные. Четыре пациента выздоровели и выписаны. 79 находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов.