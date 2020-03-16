Главный инфекционист Новосибирской области назвала лучший антисептик

Лучший антисептик в условиях распространения коронавируса — хозяйственное мыло, рассказала в понедельник журналистам главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По данным Минздрава, в Новосибирской области нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. Но зараженные есть в соседней Кемеровской области — два человека.

«Самый лучший антисептик — хозяйственное мыло. Если мы моем руки с хозяйственным мылом, это 100% практически щелочь, это самое лучшее дезинфицирующее средство. Не обязательно покупать антисептики в аптеке», — сказала Позднякова.

По ее словам, мыть пол и поверхности в квартире можно водой с мылом или порошком. Хлорсодержащие препараты можно использовать, но уже готовые, разведенные, а не разводить самостоятельно.

При этом врач посоветовала в случае заболевания ОРВИ, не ходить в поликлинику, а вызвать доктора на дом.