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Главный инфекционист Новосибирской области назвала лучший антисептик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serenity / CC BY-SA 3.0

Лучший антисептик в условиях распространения коронавируса — хозяйственное мыло, рассказала в понедельник журналистам главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По данным Минздрава, в Новосибирской области нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. Но зараженные есть в соседней Кемеровской области — два человека.

«Самый лучший антисептик — хозяйственное мыло. Если мы моем руки с хозяйственным мылом, это 100% практически щелочь, это самое лучшее дезинфицирующее средство. Не обязательно покупать антисептики в аптеке», — сказала Позднякова.

По ее словам, мыть пол и поверхности в квартире можно водой с мылом или порошком. Хлорсодержащие препараты можно использовать, но уже готовые, разведенные, а не разводить самостоятельно.

При этом врач посоветовала в случае заболевания ОРВИ, не ходить в поликлинику, а вызвать доктора на дом.

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