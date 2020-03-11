Госдума одобрила поправки в Конституцию

Депутаты Госдумы приняли поправки к Конституции в третьем чтении, документ поддержали 383 депутата, воздержались 43, против никто не проголосовал.

Второе чтение прошло 10 марта. В частности, Госдума приняла предложенную поправку депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, которая позволит президенту России Владимиру Путину участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.

Путин на заседании Госдумы и заявил, что одобряет эту поправку, но ее должен будет оценить Конституционный суд. Если обнуление президентских сроков признают законным, действующий президент сможет рассчитывать на сохранение власти до 2036 года.

Теперь поправки в Конституцию должны одобрить Совет Федерации и региональные парламенты. Предположительно, Путин рассчитывает подписать поправки 18 марта, в день присоединения Крыма к России.

Датой общероссийского голосования выбрано 22 апреля. В случае одобрения граждан, новая редакция Конституции вступит в силу.