НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Госдума одобрила поправки в Конституцию

Источник:
Sibnet.ru
197 5
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы приняли поправки к Конституции в третьем чтении, документ поддержали 383 депутата, воздержались 43, против никто не проголосовал.

Второе чтение прошло 10 марта. В частности, Госдума приняла предложенную поправку депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, которая позволит президенту России Владимиру Путину участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.

Путин на заседании Госдумы и заявил, что одобряет эту поправку, но ее должен будет оценить Конституционный суд. Если обнуление президентских сроков признают законным, действующий президент сможет рассчитывать на сохранение власти до 2036 года.

Теперь поправки в Конституцию должны одобрить Совет Федерации и региональные парламенты. Предположительно, Путин рассчитывает подписать поправки 18 марта, в день присоединения Крыма к России.

Датой общероссийского голосования выбрано 22 апреля. В случае одобрения граждан, новая редакция Конституции вступит в силу.

Тема: Конституционная реформа Путина
Путин получит право быть президентом до 2036 года
Госдума открыла Путину возможность пожизненного президентства
Путин одобрил обнуление своих президентских сроков
Путин оценит обнуление президентских сроков
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты заявили о приближении большого кризиса в России
•
Госдума одобрила поправки в Конституцию
•
Продажи смартфонов резко выросли в России
•
Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
Как это работает
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вертолет Ми-8 экстренно сел в Красноярском крае
Сибирь 11.03.2020 14:55
Китаец вспомнил о «коррупционном» прошлом Транссиба
Сибирь 11.03.2020 13:37
Кузбасс получил новые герб и флаг
Сибирь 11.03.2020 12:21
Отец с двумя детьми погиб в горящем доме
Сибирь 11.03.2020 12:21
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9759
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
6498
Вольерная охота: в чем суть новшества?
6293
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
5217
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты заявили о приближении большого кризиса в России
•
Госдума одобрила поправки в Конституцию
•
Продажи смартфонов резко выросли в России
•
Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

вадя

При брежневском "застое" были построены десятки новых городов и больше половины населения страны, включая...

Lava Lava

То что изменения в конституцию вносятся лишь для одной единственной цели, обнулить сроки правления Путина,...

all busy

Брежнев столько не правил. Брежнев Л.И. советский государственный и партийный деятель, занимавший высшую...

Drronum

Кто бы сомневался! Крою конституцию как хочу, я же царь.

andr58

Может у Терешковой кого нибудь в заложники взяли? Не не мог нормальный человек вот так лицо потерять