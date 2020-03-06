Новосибирцы предпочли Samsung смартфонам iPhone

Самым популярным брендом среди новосибирцев стал Samsung, его в прошлом году покупали чаще смартфонов Honor и Apple, сообщает компания «Связной».

Всего в Новосибирске было продано более 505 тысяч устройств на сумму более 9 миллиардов рублей. По отношению к 2018 году рынок в денежном продемонстрировал рост на 9%. Средняя цена смартфона выросла на 10% до 17, 7 тысячи рублей.

Самым популярным брендом в штучном выражении среди новосибирцев стал Samsung, на втором месте Honor, на третьем — Apple.

Большую популярность получили смартфоны тремя камерами, они обошли устройства с одной фронтальной и одной тыльной камерой.