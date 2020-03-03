Мусор на Гусинобродской свалке начали сортировать на линии

Две мусоросортировочные линии общей мощностью 50 тысяч тонн в год запустили на Гусинобродском мусорном полигоне, в нее инвестировали 24 миллиона рублей, сообщает пресс-центр мэрии.

«Запуск мусоросортировочных линий в Новосибирске состоялся, шли мы к этому поэтапно не один год. Это решение актуальных вопросов в комплексе: санитарных, экологических, а также внедрения системы вторичной переработки твёрдых коммунальных отходов», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мобильные линии, которые запущены в тестовом режиме, сортируют стекло, пластик и полиэтилен, предназначенные для вторичной переработки. «Мощность каждой установки — 25 тысяч тонн в год, это ориентировочно составляет 10 % от общего объёма ТКО, поступающего на полигон», – отметил директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

МУП «САХ» имеет лицензию, позволяющую осуществлять деятельность по обработке (сортировке) отходов IV класса опасности. Значительная часть отходов производства и потребления, поступающих на полигон, пригодна для вторичного использования: полиэтилен низкого давления, алюминиевая банка, гофрокартон, стекло, ПЭТ и другие.

Раньше сортировка таких отходов проводилась на объекте вручную, без использования средств автоматизации. Ввод в эксплуатацию мусоросортировочных линий позволит повысить эффективность выборки такого сырья.

«У нас не было вообще автоматизированной сортировки, а сегодня мы говорим о 10% извлекаемых полезных фракций — для Новосибирска это важный шаг в решении вопроса мусоропереработки. Однако пока в черте города и даже в Новосибирской области нет предприятий, готовых принять вторичное сырье на переработку. Приходится вывозить его на договорной основе в другие области, но думаю, появление у нас перерабатывающих предприятий – дело времени», — сказал мэр.