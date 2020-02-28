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Очередной приговор по делу о «Боярышнике» вынесли в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области

Ленинский районный суд Иркутска в четверг вынес приговор 44-летнему местному жителю, виновному в сбыте «Боярышника» в 2016 году. Контрафактная спиртосодержащая жидкость привела к гибели более 70 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В декабре 2016 года в Приангарье произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник». Экспертиза показала, что при изготовлении продукции вместо этилового спирта использовался метиловый. От употребления суррогата погибли более 70 человек.

В четверг суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44 -летнего местного жителя Афиг Адил оглы Аббасова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что в декабре 2016 года Аббасов и его знакомый без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций, удостоверяющих легальность производства, оборота и качества товара спиртосодержащей продукции, перевезли и продали одному из предпринимателей города около 2 тысяч пластиковых бутылок с контрафактным «Боярышником».

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Еще один фигурант ранее приговорен к двум годам лишения свободы. Также штраф в размере 250 тысяч рублей обязали выплатить руководителя предприятия, один из работников которого продавал метанол для «Боярышника».

В феврале 2018 года приговор огласили предпринимателю Елене Бакотиной – четыре года лишения свободы. Из-за «Боярышника», купленного в ее торговом павильоне, погибло восемь человек. К трем годам колонии приговорили продавца Олесю Вегера, которая работала у Бакотиной и сбывала «Боярышник».

Тема: Отравление «Боярышником» в Иркутске
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