НАВЕРХ

Торговцы алкоголем в Кузбассе загладили вину благотворительностью

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Жители Мариинска, незаконно торговавшие алкоголем, сделали крупные пожертвования в детские учреждения, поэтому уголовные дела в их отношении прекращены, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области.

Суд рассматривал дела трех жителей Мариинска — двух мужчин и женщины. Они в разное время закупили спиртосодержащую продукцию, чтобы продавать ее, причем женщина собиралась делать это в магазине, где работала.

Полицейские во время рейдов изъяли у 68-летнего пенсионера 786 литров алкоголя, у 30-летнего мужчины — 375 литров, а в магазине у продавщицы — 400 литров.

Все обвиняемые совершили преступление небольшой тяжести, ранее были не судимы, вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном. Также они заглаживали вину пожертвованиями в детские учреждения.

Женщина перечислила в детсад «Одуванчик» 155,8 тысячи рублей, пенсионер — 303,5 тысячи рублей в детсад «Василек», а мужчина — 143 тысячи рублей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В итоге уголовные дела были прекращены, но жители должны выплатить судебные штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Если они этого не сделают, то будут привлечены к уголовной ответственности и могут быть наказаны штрафом в размере от 2 до 3 миллионов рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

Еще по теме
Суд вынес приговор за растрату строителям космодрома «Восточный»
Замдиректора клиники Мешалкина отпустили под подписку о невыезде
Красноярец 22 года скрывался от следствия в Европе
Омич выиграл спор у покойника
смотреть все
Кузбасс #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ
•
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Зелень начнут выращивать в космосе
Сибирь 19.02.2020 14:36
Партию экспериментальных масок от вирусов выпустили в Новосибирске
Сибирь 19.02.2020 14:17
Бывший глава омского Минздрава погиб под снегоходом
Сибирь 19.02.2020 14:16
Торговцы алкоголем в Кузбассе загладили вину благотворительностью
Сибирь 19.02.2020 13:49
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
26315
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8159
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4443
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4266
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал банковскую комиссию при оплате ЖКХ
•
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Минздрав еще не придумал правила медосмотра водителей
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Суд Гааги обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд
129
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
60
Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии
42
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
42
Россию отказались считать преемницей СССР
37