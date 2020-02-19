Торговцы алкоголем в Кузбассе загладили вину благотворительностью

Жители Мариинска, незаконно торговавшие алкоголем, сделали крупные пожертвования в детские учреждения, поэтому уголовные дела в их отношении прекращены, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области.

Суд рассматривал дела трех жителей Мариинска — двух мужчин и женщины. Они в разное время закупили спиртосодержащую продукцию, чтобы продавать ее, причем женщина собиралась делать это в магазине, где работала.

Полицейские во время рейдов изъяли у 68-летнего пенсионера 786 литров алкоголя, у 30-летнего мужчины — 375 литров, а в магазине у продавщицы — 400 литров.

Все обвиняемые совершили преступление небольшой тяжести, ранее были не судимы, вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном. Также они заглаживали вину пожертвованиями в детские учреждения.

Женщина перечислила в детсад «Одуванчик» 155,8 тысячи рублей, пенсионер — 303,5 тысячи рублей в детсад «Василек», а мужчина — 143 тысячи рублей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В итоге уголовные дела были прекращены, но жители должны выплатить судебные штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Если они этого не сделают, то будут привлечены к уголовной ответственности и могут быть наказаны штрафом в размере от 2 до 3 миллионов рублей или лишением свободы на срок до трех лет.