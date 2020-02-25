Атомная подлодка США «облезла» после первого похода

Ударная субмарина USS Colorado Второго флота ВМС США после первого похода частично утратила свое защитное покрытие, свидетельствуют опубликованные в соцсетях фотографии.

USS Colorado относится к третьему поколению ударных подлодок типа Virginia, подлодку ввели в строй в 2018 году. Фактически, это новейшая субмарина американского флота, которая базируется в штате Коннектикут.

Несмотря на небольшой срок службы, подлодка вернулась из первого похода с большими дырами в защитном покрытии корпуса. Отмечается, что АПЛ в ходе плавания прошла примерно 39 тысяч морских миль.

Примечательно, что осенью прошлого года в США разгорелся скандал вокруг защитного покрытия субмарин. Эксперты обвинили одну из судостроительных компаний в фальсификации тестов оболочки подлодок, которая якобы делает их «невидимыми».

Согласно данным компании-производителя, такое покрытие рассеивает сигналы локаторов и делает подлодку малозаметной для противника. Однако эффективность дорогостоящей оболочки ставится многими специалистами под сомнение.