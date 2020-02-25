Второй день Масленицы: заигрыш

Второй день масленичной недели называется заигрыш. Во вторник было принято кататься на санях и устраивать смотрины невесты.

Масленица, или Сырная седмица длится неделю. Каждый день по традициям предков был строго расписан. Дни с понедельника по среду назвались Узкой Масленицей. В это время разрешалось заниматься хозяйственными делами.

Вторник называли заигрыш. Это день был отведен под смотрины невест и сватовство. Для знакомств устраивали катания на санях. В этот периоды должны были сложиться пары, чтобы после Пасхи они могли пожениться, так как в пост свадьбы проводить запрещено.

Для молодоженов проводили испытания, например, мужа и жену вызывали за ворота и просили целоваться на виду у всех. Их готовили к рождению ребенка, так как было важно, чтобы в семьях появлялись малыши.

В этот день, как и всю неделю, пекли блины, ели их вместо хлеба с различными начинками.

Блины на минералке

Ингредиенты:

минеральная вода с газом — 2,5 стакана

мука — 2 стакана

растительное масло — 2 столовые ложки

разрыхлитель — 1 чайная ложка

соль, сахар по вкусу

Приготовление: