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Пострадавшие от паводка районы Приангарья дополнительно получат 3 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kremlin.ru / CC BY 4.0

Правительство России планирует направить дополнительно более 3 миллиардов рублей на завершение строительства жилья для пострадавших от паводков в Иркутской области. Изначально на это выделили 14 миллиардов, но их оказалось недостаточно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«В 2019 году на эти цели было выделено более 14 миллиардов рублей и этих средств оказалось недостаточно. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос о дополнительном направлении на эти цели более 3 миллиардов из резервного фонда правительства, чтобы пострадавшие люди были как можно быстрее обеспечены жильем», — цитирует ТАСС главу кабмина.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибло 26 человек, было подтоплено почти 11 тысяч домов, при этом 1,3 тысячи домов смыло потоком воды, почти 7 тысяч строений подлежат сносу.

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В январе Иркутская область вернула в федеральный бюджет деньги на возведение 17 объектов в зоне наводнения, так как строители не успели их освоить.

В 2020 году в зоне подтопления необходимо построить и восстановить 168 социально значимых объектов. Если местные строители не изменят подход к делу, областные власти привлекут компании из других регионов, заявил и.о губернатора региона Игорь Кобзев.

Тема: Наводнение в Иркутской области
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