Миллиард рублей инвестируют в экономику Тулуна

Территорию опережающего развития (ТОР) создадут в городе Тулуне Иркутской области, который пострадал от наводнения летом. В развитие экономики города планируют инвестировать 1,3 миллиарда рублей, соответствующий документ опубликовали на сайте правительства России.

«Территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион... Надеюсь, это все окажет свое воздействие», — заявил на совещании премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что Тулун — это моногород со сложным социально-экономическим положением. Поэтому и было принято решение о создании здесь ТОР.

«Планируется привлечь не менее шести резидентов на данную территорию, приблизительно будет инвестировано 1,3 миллиарда рублей уже в ближайшие 2,5 года, создано 550 рабочих мест. Будет построен завод стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита, создано производство по переработке дикоросов, модернизирован кондитерский цех», — перечислил Мутко.

Летом в Иркутской области прошло две волны паводков. Погибли 25 человек. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.