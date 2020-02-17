Артур Пирожков выпустил первый серьезный клип

Александр Ревва, выступающий в качестве музыканта под псевдонимом Артур Пирожков, впервые выпустил серьезный клип о любви и нежности, где снялась его жена.

Клип на песню «Летим за мной» снят в черно-белом цвете, главные герои — сам Ревва и его жена Анжелика. Как таковой сюжет в ролике отсутствует, а персонажи в клипе проводят время вместе, гуляю, целуются, катаются на мотоцикле.

Ранее все клипы Артура Пирожкова были комичными, а сами тексты песен не были лишены юмора. Клип «Летим за меной» пришелся зрителям по душе. В комментариях к видео появилось множество положительных отзывов о трогательной работе артиста.