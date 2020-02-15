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Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вернуть бывшую жену или приворожить девушку — с такими просьбами к магам часто обращаются мужчины. А получив отказ, или поверив в собственные сверхъестественные силы, делают приворот в домашних условиях, не задумываясь, к каким страшным последствиям это может привести. Экстрасенсы и целители рассказали, как действует приворот, что чувствует при этом человек и кому придется расплачиваться за такую любовь.

Разозлить судьбу

Любовь — одно из самых прекрасных чувств в жизни. Даже безответная любовь дана во благо, но порой влюбленному очень сложно это осознать. Желание быть с объектом обожания становится навязчивым и невероятно сильным. Но делать приворот — злить судьбу, приготовившую для каждого человека свое счастье, утверждает астролог Маргарита Любимова.

«Я, как практик, против любовных приворотов. Когда мы делаем привороты на другого человека, мы идем против судьбы. И не всегда людьми двигают чувства. Иногда — это холодный расчет: деньги или положение в обществе», — считает астролога.

По ее словам, вопреки распространенному мнению мужчины гораздо чаще женщин обращаются к специалистам с просьбой приворожить понравившуюся девушку, либо вернуть бывшую жену. Чаще всего этот шаг используется как последний в череде предыдущих неудачных действий по завоеванию дамы сердца.

Черная магия и ее последствия

Опасаясь неизвестного, представители сильной половины человечества просят седлать «белый приворот». Но проблема в том, что его не существует, это всегда — черная магия.

«Важно понять и запомнить: приворот принадлежит к черномагическим ритуалам, а его действие сравнимо с одним из самых серьезных биоэнергетических повреждений – порчей. Это негативная программа, которая блокирует естественное поступление энергии в организм человека и вызывает тяжелые последствия», — объясняет врач-биоэнерготерапевт, целитель Маргарита Аристархова.

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Привороженный человек полностью «зомбирован»: не имеет своей воли, не может действовать в соответствии со своими мыслями и желаниями. То есть, фактически полностью зависим от заказчика ритуала. Такое жесткое магическое насилие над личностью назвать безгрешным нельзя.

А некоторые мужчины пытаются провести приворотов домашних условиях: крутят восковые свечи, колдуют над фото избранницы. Но неверные действия могут нанести непоправимый вред.

«Неправильный приворот действует как порча на смерть, в том числе и на свою или любимого человека. А еще это может сказаться на детях и на всем родственниках, негатив ляжет на всех членов рода. Они станут магнитом для неприятностей. Ответственности (за приворот) не избежать», — предупреждает Любимова.

Что чувствует привороженный?

Привороженный человек меняется кардинально. Его поведение, привычки, предпочтения словно остаются в прошлой жизни, а чувства, кроме обожания одного человека, исчезают. Привороженная девушка становится похожа на зомби, описывает финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова.

«Жертва перестает проявлять интерес к остальным, человек уверен, что без самого заказчика приворота жизни нет и не будет… Жертва постоянно закрывается, предпочитает находиться в одиночестве, но испытывает страшную тягу обратно», — говорит шаманка. 

Другие люди могут подумать, что привороженный «одержим» объектом воздыхания. Девушка бесконечно будет говорить о пассии, защищать ее всеми правдами и неправдами, совершать сумасшедшие поступки по прихоти заказчика приворота.

При этом привороженный будет считать, что с ним все в порядке и никогда не согласится с тем, что нуждается в помощи. Он будет настаивать: все хорошо, все под контролем.

Тревожные признаки приворота — изменение поведения человека, упадок сил, отказ от сексуальной жизни, внезапная страсть к алкоголю, немотивированный уход из семьи или неожиданная влюбленность в человека, на которого раньше не смотрела, дополняет Аристархова.

Почему после приворота плохо?

Приворот воздействует сразу на несколько чакр человека, перекрывая их. Закрытие первой чакры, связанной с родом и землей, повлечет за собой проблемы со здоровьем, деньгами и недвижимостью, поясняет Любимова.

Вторая чакра отвечает за мочеполовую систему. И у привороженного человека могут начаться проблемы на сексуальной почве. Четвертая эмоциональная чакра отвечает за эмоции, ее перекрытие как раз и приводит к апатии и равнодушию по отношению к окружающему миру.

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«Шестая чакра — это ум, логика. Когда на человека делают приворот, он становится психически неуравновешенным. У него появляются головные боли, кошмары, дурные мысли. Он не понимает что происходит, начинает пить и чаще всего заканчивает жизнь самоубийством», — предупреждает астролог.

Неминуемая расплата

Ритуал черной магии скажется не только на судьбе привороженной женщины, но и на том, кто его заказал или сделал. Человек не только нарушает границы другого, но и «рушит» свои, сдерживающие внешний вал неприятностей судьбы.«Он также начнет больше болеть, начинаются проблемы в роду: с детками, с предками. Происходят финансовые потери: начальник не выплатил премию, задержали зарплату, украли кошелек», — говорит Любимова.

А дома, после всех неудач на работе, его ждет совсем не та девушка, в которую он когда-то был влюблен, а агрессивная или наоборот апатичная, безынициативная женщина, порой абсолютно равнодушная к сексу, не гнушающаяся пропустить рюмку-другую.

«Разве такого спутника жизни он заказывал? Лишенные необходимого количества энергии жертвы приворота много болеют, часто начинают злоупотреблять спиртным в иллюзорной надежде восстановить куда-то вдруг подевавшиеся силы», — поясняет врач-биоэнерготерапевт.

И рано или поздно заказчик начинает испытывать презрение, а порой даже неприязнь к привороженной женщине. Если прибавить к этому неизбежную ответственность за черномагический ритуал, стоит крепко подумать, надо ли делать то, что принесет только беды и разочарования всем участникам «мероприятия», резюмировала Аристархова. 

Тема: Любовная магия
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