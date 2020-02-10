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Тюнинг «шестерки» в Кузбассе привлек внимание полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Автолюбитель из Новокузнецка модернизировал классическую модель ВАЗ-2106 и показал, как дрифтовать на ней, маневры попали в интернет и привлекли внимание полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские мониторили интернет и заметили видео, на котором ВАЗ-2106 дрифтовал на парковке у торгового центра, а его владелец хвастался модернизацией. 27-летнего мужчину пригласили объясниться.

Автолюбитель установил на «шестерку» двигатель от машины другой модели, фильтр нулевого сопротивления, не предусмотренное заводом-изготовителем рулевое спортивное колесо, внес изменения в подвеску, увеличив дорожный просвет за счет установки «проставок», поставил стояночный тормоз с гидравлическим приводом и перенес зеркала заднего вида со штатных мест на передние боковые крылья. Также на фото видно, что капот машины стал открываться вбок. 

За это в отношении водителя составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного части первой статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Он заплатит штраф в 500 рублей. Также решается вопрос об аннулировании регистрации транспортного средства.

Второй штраф в 500 рублей любитель тюнинга и дрифта заплатит по части первой статьи 12.14 КоАП РФ (Нарушение правил маневрирования).

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Кузбасс #Тюнинг и самоделки
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