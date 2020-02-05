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Новосибирский кондитер сделала торт-женщину в настоящую величину

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский кондитер Любовь Ки создала торт в виде скульптуры женщины, большинство подписчиков не поверили, что это кондитерское изделие.

Скульптура-торт вызвала восхищение подписчиков кондитера Любови Ки. На вопрос не жалко ли такое есть, она ответила: «Куда приятнее, чем люди едят мясо животных, выращенных на убой, или приятнее, чем, когда детям заказывают их любимых мультгероев, чтоб сгрызть их потом», — написала автор шедевра.

Кондитер известна необычными сочетаниями вкусов, а также тортами в виде скульптур животных, например оленя в натуральную величину.


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