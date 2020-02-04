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Мэрия попросила новосибирцев убрать сосульки с балконов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти потребовали от управляющих компаний и новосибирцев очистить крыши и балконы от снега и сосулек из-за грядущего потепления, сообщает пресс-центр мэрии города.

С 5 по 7 февраля в Новосибирске ожидается повышение температуры воздуха днем до 1 градуса тепла, небольшой снег, порывы ветра до 17 метров в секунду. Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии передала по автоматизированной системе «Sprut» сигнал «Оттепель» управляющим компаниям.

Руководители управляющих организаций должны очистить крыши их от снега и сосулек. В местах возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов сотрудники УК должны выставить ограждения.

«Жителям многоквартирных домов необходимо устранить льдообразования со своих балконов и карнизов», — говорится в сообщении.

В выходные из-за неочищенной крыши обвалилась крыша в Академгородке. Погибла девушка. В помещении проходила гаражная вечеринка.

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