World of Warships подарила бонусы абонентам РТК

Поклонники морского экшена World of Warships при подключении тарифа «Игровой» получают премиум-аккаунт и эксклюзивный крейсер «Адмирал Макаров». До 14 мая Wargaming проводит акцию, дающие дополнительные бонусы абонентам Ростелекома — линкор «Ленин» и дублоны в подарок.

Премиум-аккаунт при подключении интернет-тарифа «Игровой» активируется автоматически. Его не нужно приобретать отдельно, для игры с максимальным комфортом теперь достаточно просто оплатить интернет. Такой аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

Абоненты «Игрового» также получают эксклюзивный советский крейсер «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков. В голы Великой Отечественной это был легкий крейсер ВМС Германии Nrnberg. После Победы корабль в качестве трофея получил СССР. Его переименовали и частично перевооружили.

«Адмирал Макаров» в World of Warships имеет приличную скорость хода, хорошую дальность стрельбы и время перезарядки орудий главного калибра, мощную противовоздушную оборону.



До 14 мая для абонентов «Игрового» действует акция, дающая геймерам право на дополнительные бонусы. Они получают 25 дублонов за каждые игровые сутки (24 часа). В распоряжение игроков также предоставляется линкор «Ленин».

«Ленин» — советский премиумный линкор VIII уровня. Один из вариантов быстроходного линкора с 406-мм артиллерией (проект 21), разработанный в рамках концепции строительства «Большого флота». Отличительной особенностью проекта было сосредоточение башен главного калибра в носовой части корабля.

Если у игроков уже есть линкор «Ленин», то они будут получать дополнительные 25 дублонов каждый день. Так суммарный ежедневный бонус по тарифу «Игровой» составит 50 дублонов.

World of Warships — это free-to-play ММО-экшен, который позволяет окунуться в мир масштабных морских баталий и опробовать в бою легендарные военные корабли первой половины ХХ века. Продуманный геймплей поможет отточить стратегическое мышление, а детально проработанные модели военной техники в сочетании с реалистичной физикой обеспечат полное погружение в атмосферу морских сражений.