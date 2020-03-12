НАВЕРХ

World of Warships подарила бонусы абонентам РТК

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Фото: © Wargaming

Поклонники морского экшена World of Warships при подключении тарифа «Игровой» получают премиум-аккаунт и эксклюзивный крейсер «Адмирал Макаров». До 14 мая Wargaming проводит акцию, дающие дополнительные бонусы абонентам Ростелекома — линкор «Ленин» и дублоны в подарок.

Премиум-аккаунт при подключении интернет-тарифа «Игровой» активируется автоматически. Его не нужно приобретать отдельно, для игры с максимальным комфортом теперь достаточно просто оплатить интернет. Такой аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

Абоненты «Игрового» также получают эксклюзивный советский крейсер «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков. В голы Великой Отечественной это был легкий крейсер ВМС Германии Nrnberg. После Победы корабль в качестве трофея получил СССР. Его переименовали и частично перевооружили.

«Адмирал Макаров» в World of Warships имеет приличную скорость хода, хорошую дальность стрельбы и время перезарядки орудий главного калибра, мощную противовоздушную оборону. 

До 14 мая для абонентов «Игрового» действует акция, дающая геймерам право на дополнительные бонусы. Они получают 25 дублонов за каждые игровые сутки (24 часа). В распоряжение игроков также предоставляется линкор «Ленин».

«Ленин» — советский премиумный линкор VIII уровня. Один из вариантов быстроходного линкора с 406-мм артиллерией (проект 21), разработанный в рамках концепции строительства «Большого флота». Отличительной особенностью проекта было сосредоточение башен главного калибра в носовой части корабля.

Если у игроков уже есть линкор «Ленин», то они будут получать дополнительные 25 дублонов каждый день. Так суммарный ежедневный бонус по тарифу «Игровой» составит 50 дублонов.

Как подключить «Игровой» на выгодных условиях
World of Warships — это free-to-play ММО-экшен, который позволяет окунуться в мир масштабных морских баталий и опробовать в бою легендарные военные корабли первой половины ХХ века. Продуманный геймплей поможет отточить стратегическое мышление, а детально проработанные модели военной техники в сочетании с реалистичной физикой обеспечат полное погружение в атмосферу морских сражений.
Еще по теме
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Абоненты новосибирского Ростелекома в 2019 году скачали 312 петабайтов
смотреть все
Новости #Интернет #ММО #Экшены #Киберспорт
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
Компания Wargaming дарит премиум-аккаунт и также уникальный советский крейсер «Адмирал Макаров» всем подключившимся к тарифу «Игровой».
info.sibnet.ru
Психолог рассказала о пользе компьютерных игр для детей
Киберспорт и компьютерные игры помогают развить креатив и коммуникабельность, интеллект.
 info.sibnet.ru
#Интернет
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Бетонная стена поглощает сигнал Wi-Fi роутера, а фольга отражает. А точки доступа в многоквартирном доме часто «конфликтуют» между собой. Что мешает сигналу и как его усилить?
 info.sibnet.ru
#Интернет
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Современные роутеры предлагают пользоваться сразу двумя диапазонами Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Чем отличаются стандарты и какую частоту выбрать для работы домашних устройств?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
8 марта
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
4 марта
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
23 февраля
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
13 февраля
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
 Смотреть все