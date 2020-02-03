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Плюсовая температура придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Первое весеннее тепло придет в Новосибирск в середине недели, воздух прогреется до 2 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

«Сохранение юго-западного ветра приведет к переносу теплого воздуха с районов северного Казахстана. Во вторник и среду ветер будет слабый, осадки местами вероятны. Температурный фон ночью ожидается в районе 5–13 градусов мороза, а днем 3–8 градусов мороза. В среду днем будет теплее — 5 градусов мороза», — сказала синоптик.

По ее словам, самый теплый день будет в четверг. Днем температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла. При этом поднимется сильный ветер до 16 метров в секунду, будет падать мокрый снег, ожидаются метели.

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