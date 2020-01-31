Украину назвали «кормилицей» Европы

Украина «кормит» Европу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, выступая на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.
«Это фактически оплот и крепость между Восточной Европой и
авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы,
которые обогревают Европу», — цитирует Помпео ТАСС.
Глава американского дипломатического ведомства рассказал, что посетил в Киеве Михайловский Златоверхий монастырь и мемориал «Стена памяти погибших за Украину». Он также напомнил, что почти 14 тысяч украинцев погибли в конфликте на Донбассе.
В ответ Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа. «Ожидаем участие американских компаний в конкурсах», — подчеркнул он.
Помпео в пятницу прибыл с визитом на Украину. Это первый визит главного американского дипломата на Украину после вступления Зеленского в должность президента.