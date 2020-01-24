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Священники в Иркутске благословили силовиков с воздуха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии по Иркутской области

Иркутские священники Казанского и Крестовоздвиженского храмов вместе с командиром авиационной эскадрильи Алексеем Алехиным совершили молитвенный облет города и районов области, освятили вертолеты и благословили личный состав, сообщила пресс-служба Росгвардии по области.

На борту военного вертолета МИ-8 иерей Павел Старцев и иерей Дмитрий Старцев разместили икону Казанской Пресвятой Богородицы и икону священномученика Харлампия, и совершили ритуал освящения вертолетов.

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После молитвенного облета батюшка благословил личный состав авиационной эскадрильи Росгвардии на безопасные полеты. В 2019 году военнослужащие-летчики Росгвардии совершили около 2,5 тысяч полетов с общим налетом 902 часа.

«Военнослужащие авиационной эскадрильи Росгвардии, совершенствуя профессиональное мастерство, сохраняют традиции проявления истинного патриотизма, верности воинскому долгу, выдержки и мужества в служении Отечеству. Желаю летчикам и их семьям здоровья, мира, долгих лет жизни и помощи Божией во всех начинаниях», — цитирует пресс-служба ведомства отца Павла.

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Жизнь #Религия #Силовые структуры
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