Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру

Корпус стражей исламской революции признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Оператор иранской системы ПВО определил украинский Boeing
737-800 «Международных авиалиний Украины» как крылатую ракету, пояснил генерал.
При этом на принятие решения у военного было десять секунд, и он сделал
неправильный выбор, выпустив ракету по лайнеру.
«Система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент», — напомнил иранский военный, возложив ответственность за это на Соединенные Штаты.
Хаджизаде также рассказал о просьбе к властям Ирана прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США, однако в итоге этого требование не было выполнено властями страны.
Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.