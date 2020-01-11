Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру

Корпус стражей исламской революции признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Оператор иранской системы ПВО определил украинский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» как крылатую ракету, пояснил генерал. При этом на принятие решения у военного было десять секунд, и он сделал неправильный выбор, выпустив ракету по лайнеру.



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«Система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент», — напомнил иранский военный, возложив ответственность за это на Соединенные Штаты.

Хаджизаде также рассказал о просьбе к властям Ирана прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США, однако в итоге этого требование не было выполнено властями страны.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.