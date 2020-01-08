Найдены черные ящики разбившегося под Тегераном самолета

Специалисты нашли два черных ящика разбившегося под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

Сейчас все необходимые данные для начала расследования собраны, уточнил Джафарзаде. Первый бортовой самописец найден в хорошем состоянии, состояние второго уточняется, передает агентство Fars.



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Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту. Представитель аэропорта считает, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

Генпрокуратура Украины начала расследование крушения самолета. Оно проводится по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей.