Иран признал поражение украинского лайнера ракетой

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно ракетой ПВО, говорится в официальном заявлении иранских властей.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США, а причиной крушения самолета под Тегераном был назван «человеческий фактор».

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы, распорядился принять все меры для выплаты компенсации за сбитый самолет и пообещал, что Тегеран продолжит расследование.

«Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», — говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что самолет сбили, поскольку тот пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и совершал разворот таким образом, что был принят за вражескую цель. На тот момент иранские военные были приведены в повышенную боевую готовность.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.