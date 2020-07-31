Иран заплатит Украине за сбитый Boeing

Тегеран согласился выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого ракетой в январе, заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Самолет был случайно сбит ракетой ПВО. Иран объяснял это тем, что ждал атаки со стороны США.

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует слова Мусави агентство IRNA.

Представитель МИД указал, что многие пассажиры самолета были гражданами Ирана, но «украинские граждане тоже присутствовали на нем».