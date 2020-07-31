НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Иран заплатит Украине за сбитый Boeing

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Фото: © пресс-служба «Красного полумесяца» Ирана

Тегеран согласился выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого ракетой в январе, заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Самолет был случайно сбит ракетой ПВО. Иран объяснял это тем, что ждал атаки со стороны США.

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует слова Мусави агентство IRNA.

Представитель МИД указал, что многие пассажиры самолета были гражданами Ирана, но «украинские граждане тоже присутствовали на нем».

Тема: Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
Западные спецслужбы выдвинули версию крушения украинского Boeing
Найдены черные ящики разбившегося под Тегераном самолета
смотреть все
Политика #Мир #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран заплатит Украине за сбитый Boeing
•
Рубль перед августом «пошел на дно»
•
PayPal остановил внутренние переводы в России
•
Новейший смартфон Xiaomi Redmi 9 представлен в России
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы превратят мусор в конфеты
Сибирь 31.07.2020 10:42
Жара вернется в Новосибирск на выходные
Сибирь 31.07.2020 10:08
СК выявит причастных к экологическим бедам «Усольехимпрома»
Сибирь 31.07.2020 10:07
СК установил причину прорыва дамбы в Красноярском крае
Сибирь 31.07.2020 09:38
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
6680
Китай свернул закупки российского газа
3888
Трещины появились на новом мосту в Абакане
3386
Тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут на 10-15%
2896
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Иран заплатит Украине за сбитый Boeing
•
Рубль перед августом «пошел на дно»
•
PayPal остановил внутренние переводы в России
•
Новейший смартфон Xiaomi Redmi 9 представлен в России
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Китай свернул закупки российского газа
32
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
23
Россия испытает оружие Судного дня
22
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
21
Чиновников и артистов наградят за Конституцию
21