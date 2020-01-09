Западные спецслужбы выдвинули версию крушения украинского Boeing

Западные разведывательные службы считают техническую неисправность причиной крушения украинского Boeing-737 в аэропорту Тегерана, сообщил источник в спецслужбах Канады.

Есть свидетельств перегрева одного из двигателей самолета, что могло привести к падению Boeing-737 сразу после взлета, цитирует агентство Reuters свой источник в спецслужбах Канады.

Boeing-737-800 «Международных украинских авиалиний» загорелся и упал в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после взлета утром в среду. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады.

В СМИ появилась версия, что самолет мог быть сбит во время ракетного удара Ирана по объектам США в Ираке. Власти Ирана назвали приоритетной причиной катастрофы возгорание в двигателе. После трагедии многие авиакомпании изменили маршруты рейсов, проходящих через Ближний Восток.