Опубликован список погибших при крушении самолета под Тегераном

В результате крушения украинского самолета под Тегераном погибли 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, десять — Швеции, четыре — Афганистана и по три гражданина ФРГ и Великобритании, сообщает МИД Украины.

По информации посольства России в Тегеране, россиян на борту разбившегося лайнера не было. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

Представитель посольства Украины в Иране заявил, что на данный момент версия теракта «исключается». По предварительным данным, лайнер упал из-за аварии двигателя по техническим причинам.

Самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился около 5.30 по московскому времени сразу после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, все пассажиры и члены экипажа погибли.