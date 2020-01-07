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Новосибирцы пожаловались на мусорный коллапс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы выкладывают в соцсетях фотографии заваленных мусором контейнерных площадок, региональный оператор «Экология-Новосибирск» обещает оперативно реагировать на жалобы.

«Экология-Новосибирск ООО прекрасно с начала года справляется со своими задачами. Мусорный коллапс, кажется, уже наступил», — написал 6 января блогер Михаил Докукин в соцсетях и сопроводил жалобу фотографией с Горского жилмассива. Через несколько часов директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова прислала в комментарий фотографию убранной площадки.

Мусором завалены площадки и в других районах города, особенно остро проблема стояла 1-2 января. Это связано в том числе с обилием мусора в праздничные дни. Регоператор обещает оперативно решить проблему после звонка в компанию. 

По данным правительства Новосибирской области, сбои графиков вывоза мусора возникли в нескольких районах города.

«В Заельцовском районе работа по установке новых контейнеров завершается. В Ленинском районе ситуация держится на особом контроле, 2 января проведен выезд совместно с главой района, порядок наведен на 21 контейнерной площадке, в ближайшие дни будет произведена зачистка и установка контейнеров еще на 106 контейнерных площадках района. Для проведения работ привлечена дополнительная техника», — сообщала властям Анисимова 3 января.

Новосибирск #ЖКХ
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Иркут 69

Тест на гражданскую сознательность. Тот, кто взял подачку от Жырика - тот холоп. 😁

Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

Иркут 69

И это правильный ответ 👍Ну кто в здравом уме подарит лоху миллиард.... Проще изобразить "выигрыш"......

Verlan92

Как стараются хорошо рекламировать Столото,чтоб люди бежали и покупали билеты,с мыслью ,что а вдруг и...

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...