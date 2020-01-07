Новосибирцы пожаловались на мусорный коллапс

Новосибирцы выкладывают в соцсетях фотографии заваленных мусором контейнерных площадок, региональный оператор «Экология-Новосибирск» обещает оперативно реагировать на жалобы.

«Экология-Новосибирск ООО прекрасно с начала года справляется со своими задачами. Мусорный коллапс, кажется, уже наступил», — написал 6 января блогер Михаил Докукин в соцсетях и сопроводил жалобу фотографией с Горского жилмассива. Через несколько часов директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова прислала в комментарий фотографию убранной площадки.

Мусором завалены площадки и в других районах города, особенно остро проблема стояла 1-2 января. Это связано в том числе с обилием мусора в праздничные дни. Регоператор обещает оперативно решить проблему после звонка в компанию.

По данным правительства Новосибирской области, сбои графиков вывоза мусора возникли в нескольких районах города.

«В Заельцовском районе работа по установке новых контейнеров завершается. В Ленинском районе ситуация держится на особом контроле, 2 января проведен выезд совместно с главой района, порядок наведен на 21 контейнерной площадке, в ближайшие дни будет произведена зачистка и установка контейнеров еще на 106 контейнерных площадках района. Для проведения работ привлечена дополнительная техника», — сообщала властям Анисимова 3 января.