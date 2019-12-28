Мутко заявил о решении жилищных проблем в Тулуне

Практически все жилищные проблемы решены в пострадавшем от паводка Тулуне в Иркутской области. В пунктах временного размещения остались 40 человек, сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

«Остается пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются», — цитирует РИА Новости Мутко.

Мутко приехал в пострадавшие от летнего паводка населенные пункты в Приангарье. В пятницу он посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. В ходе визита в Тулун вице-премьер посетил пункт временного размещения — последний оставшийся в области. Ранее здесь размещалось более 1,7 тысячи человек.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.