Зарплата и вакансии: кого ждут на работу в 2020 году

Массовая безработица и нищета не угрожают россиянам в 2020 году. Многие работодатели планируют повышать зарплату штатным сотрудникам и нанимать дополнительных специалистов на удаленную работу. Самый большой рост доходов ожидается в сфере IT, здесь же планируется и самый массовый набор новых сотрудников.

«Большинство компаний планируют повышение зарплат, некоторые из них уже провели изменения в ноябре-декабре 2019», — сообщила Sibnet.ru территориальный директор Kelly Services Алина Белинская.

Вырасти зарплаты могут на 7-9%. Массово повышать оплату труда будут в первую очередь в сферах, где сейчас платят меньше всего, например, в ритейле, на производствах и в строительстве. Минэкономразвития при этом ожидает роста реальных заработных плат в среднем по стране на 2%.

#Карьера Как попросить повышение зарплаты и не потерять работу

Продолжится рост зарплаты IT-специалистов, которые растут с того момента, как российский бизнес перешел на выплату зарплат в рублях с условных единиц, то есть с начала нулевых, сказал директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов.

«По большинству зарплатных показателей 2019 год лишь закрепил тренды, продолжающиеся с 2018 года. Заметным исключением являются зарплаты специалистов начального уровня, которые по темпам пересмотра скоро сравняются с зарплатами линейных руководителей. Это характерно как для российских, так и для иностранных компаний, и в целом отражает текущую ситуацию дефицита кадров среди молодых специалистов и линейных работников на массовых должностях», — сказала руководитель проекта Headhunter «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.

По ее прогнозам, этот тренд закрепится в 2020 году. При этом в политику 58% компаний с иностранным участием входит пересмотр зарплат один раз в год, еще 27% сделают это по решению руководства.

По данным Headhunter, планирует пересмотреть зарплаты один раз за год каждая третья российская компания. Однако доля компаний, пессимистично оценивающих планы на изменение зарплат, все еще заметно выше среди российских, чем среди иностранных, — 20% против 11,5%.

Увольнения и безработица

Глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что не видит рисков роста уровня безработицы в 2020 году. «Ситуация лучше, чем обычно... сейчас все-таки то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, оно гораздо более малочисленное, и поэтому сейчас у нас уровень безработицы порядка 4,5-4,7%», — сказал Топилин в интервью телеканалу «Россия-24».

Эти данные подтверждает и более локальная статистика. Так, в Сибирском федеральном округе увеличения численности персонала в 2020 году ожидают 62% компаний, планируют или ожидают сокращения — 10% (в прошлом году — 21%).

«Речь может идти не о массовых сокращениях, а о плановой текучести кадров, в том числе и по собственному желанию. Кроме этого, у ряда компаний могут завершиться какие-либо проекты, требовавшие временный персонал», — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Елана Таращук.

Если оценивать страх увольнения в разрезе разных профобластей, то наименее спокойно себя чувствуют представители сферы «Безопасность», «Управление персоналом», а также сотрудники банков и инвестиционных компаний. Меньше всего страха увольнения у работников науки и образования, добывающих сырьевых компаний, консультантов, а также госслужащих.

«В автопроме 2020 год, скорее всего, будет отмечен спадом потребности в персонале в связи с общей тенденцией сокращения спроса на автомобили, а значит и продаж и, соответственно, производства», — отметила Белинская.

Востребованные специалисты

Многие отрасли уже стали полностью цифровыми, например, телеком и финансы. Весь бизнес в этих сферах базируется на программном обеспечении. Оно перешло в класс основных бизнес-инструментов. Поэтому больше всего в России не хватает IT-специалистов, считает Сокорнов.

Согласно статистики Фонда развития интернет-инициатив, ежегодно ВУЗы оканчивают 60 тысяч выпускников по различным IT-специальностям, а отрасли необходимо, чтобы каждый год набиралось еще дополнительно 40 тысяч абитуриентов для восполнения дефицита. При этом к концу 2019 года средняя зарплата ведущих специалистов в ИТ-отрасли составила 100 тысяч рублей, при средней зарплате россиян в 35 тысяч рублей.

#Карьера Резюме: что надо знать работодателю

По данным аудиторской компании KPMG, планируют увеличить бюджет на IT–персонал в 2020 году 75% российских компаний среднего и крупного звена. И эта статистика повторяется из года в год только с повышающим трендом.

И, по оценкам экспертов, возможный переизбыток кадров IT-сферы в ближайшие годы никак не скажется на тенденции повышения оплаты труда. «Даже если произойдет чудо, и наши вузы начнут набирать и готовить в разы больше IT-специалистов, то этим ребятам потребуется еще пять-шесть лет, чтобы стать действительно квалифицированными сотрудниками, а значит снижение зарплат в этой отрасли не произойдет, скорее они продолжат свой плавный рост», — прокомментировал Сокорнов.

Также все более востребованными становятся удалённые сотрудники. Согласно исследованию «Работы.ру», сегодня более 70% россиян рассматривают переход на фриланс. При этом на аутсорс можно отдать почти все виды работ: дизайн, маркетинг, разработку, аналитику, верстку, рекрутинг, копирайтинг — практически все функции, кроме функционала топ-менеджмента и руководства компаний. Это позволит бизнесу сэкономить.

Распространенные вакансии в 2020 году

Массовые профессии:

Транспортная сфера: водители

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Узкоспециализированные профессии:

