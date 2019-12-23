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Сериал «Мажор» получит продолжение и полный метр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Мажор»

Павел Прилучный, исполняющий главную роль в сериале «Мажор» вернется в четвертом сезоне сериала, кроме этого создатели проекта планируют выпустить полнометражную картину.

Съемки четвертого сезона начались еще в июне 2019, продолжение истории «Мажора» планируется выпустить в 2021 году, сообщает «Экспресс газета».

Третий сезон, который считался заключительным, закончился для зрителей разочарованием. Игорь Соколовский (Прилучный) и Вика Родионова (Карина Разумовская) попадают под пули и лежат окровавленные. Финал остается открытым: либо борьба за справедливость Соколовского на этом закончилась, либо герои выживут и продолжат бороться со своими врагами.

Актеры сериала традиционно не разглашают никакой информации, и невозможно предугадать, что сценаристы придумают на этот раз. Также неизвестно, на какой истории сконцентрируется режиссер в полном метре «Мажора».

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