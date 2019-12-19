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Как взять телевидение с собой?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Принципиально новый шаг в технологии развития телевидения — это интернет-сервисы и приложения, которые освободили зрителя от кабелей, проводов и даже от привязки ко времени трансляции любимых передач и фильмов. Флагман этого направления — сервис Wink.

Телевидение и онлайн-кинотеатр «Винк» работает на телевизорах, приставках, смартфонах и любых других устройствах, имеющих экран и операционную систему, а также просто в браузере на сайте. Сервис разработан Ростелеком, но не имеет прямой связки с провайдером, а значит, пользоваться Wink могут все желающие, и бесплатно. Например, 20 каналов федерального цифрового телевидения без какой-либо платы доступны всем по умолчанию. 

Провайдер в дополнение к бесплатному контенту продает ТВ-пакеты и подписки на коллекции на фильмов и сериалов. Приобрести их можно после регистрации в Wink. Или можно получить бесплатно в рамках новогодней акции на Sibnet.ru.



Полученные у нас промокоды дают месяц бесплатного пользования подписками «Для ценителей» и «Для киноманов». Но активировать их нужно до 31 марта 2020 года. 

На пяти экранах

Принципиальное отличие «Винка» — мультиплатформенность, он может работать на различных устройствах. Есть возможность подключить к одному аккаунту сразу до пяти платформ. Это могут быть пять разных телевизоров в разных местах, или три домашних телевизора и два смартфона, или любые другие варианты наборы из пяти устройств, способных подключаться к интернету самостоятельно или через приставку.

При этом приложение на всех гаджетах будет синхронизироваться. Если, предположим, не успели досмотреть фильм дома на телевизоре, можно ровно с того же места продолжить просмотр в дороге на смартфоне. Эта опция называется «Мультискрин».


Сервис доступен для установки на приставках Android TV и Apple TV, телевизорах Smart TV, телевизорах с операционными системами Android, Tizen (Samsung) и WebOS (LG). При этом управлять приложением позволяют телевизионные пульты.

Wink также будет работать на планшетах и смартфонах с современными версиями операционных систем Android и iOS. Мобильное приложение обладает всеми функциями полной версии, единственное отличие — видоизмененный под маленькие экраны гаджетов интерфейс.

Для стационарных компьютеров и ноутбуков создана полнофункциональная веб-версия. Ее можно найти по адресу wink.rt.ru.

Также в «Винке» есть возможность ставить просмотр на паузу, перематывать, смотреть передачи их архива. Функция «Управление просмотром» становится доступна при подключении подписок сверх бесплатных 20 каналов.

Полезные ссылки:

Как зарегистрироваться в Wink

Как установить Wink на телевизоре

Обзор мобильного приложения Wink

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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.