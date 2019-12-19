Как взять телевидение с собой?

На пяти экранах

Телевидение и онлайн-кинотеатр «Винк» работает на телевизорах, приставках, смартфонах и любых других устройствах, имеющих экран и операционную систему, а также просто в браузере на сайте . Сервис разработан Ростелеком, но не имеет прямой связки с провайдером, а значит, пользоваться Wink могут все желающие, и бесплатно. Например, 20 каналов федерального цифрового телевидения без какой-либо платы доступны всем по умолчанию.Провайдер в дополнение к бесплатному контенту продает ТВ-пакеты и подписки на коллекции на фильмов и сериалов. Приобрести их можно после регистрации в Wink. Или можно получить бесплатно в рамках новогодней акции на Sibnet.ru.Полученные у нас промокоды дают месяц бесплатного пользования подписками «Для ценителей» и «Для киноманов». Но активировать их нужно до 31 марта 2020 года.

Принципиальное отличие «Винка» — мультиплатформенность, он может работать на различных устройствах. Есть возможность подключить к одному аккаунту сразу до пяти платформ. Это могут быть пять разных телевизоров в разных местах, или три домашних телевизора и два смартфона, или любые другие варианты наборы из пяти устройств, способных подключаться к интернету самостоятельно или через приставку.

При этом приложение на всех гаджетах будет синхронизироваться. Если, предположим, не успели досмотреть фильм дома на телевизоре, можно ровно с того же места продолжить просмотр в дороге на смартфоне. Эта опция называется «Мультискрин».

Сервис доступен для установки на приставках Android TV и Apple TV, телевизорах Smart TV, телевизорах с операционными системами Android, Tizen (Samsung) и WebOS (LG). При этом управлять приложением позволяют телевизионные пульты.

Wink также будет работать на планшетах и смартфонах с современными версиями операционных систем Android и iOS. Мобильное приложение обладает всеми функциями полной версии, единственное отличие — видоизмененный под маленькие экраны гаджетов интерфейс.

Для стационарных компьютеров и ноутбуков создана полнофункциональная веб-версия. Ее можно найти по адресу wink.rt.ru.

Также в «Винке» есть возможность ставить просмотр на паузу, перематывать, смотреть передачи их архива. Функция «Управление просмотром» становится доступна при подключении подписок сверх бесплатных 20 каналов.

Полезные ссылки:

Как зарегистрироваться в Wink