ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink

Зачем вообще нужен Wink?

Это телевидение? Да.





Это онлайн-кинотеатр? Да.





Кто может им пользоваться? Все!





На каких устройствах работает Wink? На любых, у которых есть экран и операционная система.





То есть это принципиально новый формат телевидения, когда зритель не привязан к телевизору, стоящему в конкретном месте. А может смотреть ТВ на любом мобильном гаджете или даже запустить на телевизоре, компьютере в гостях у друга. Одновременно это и огромная видеоколлекция с возможностью онлайн-просмотра фильмов и сериалов.

Сервис Wink запущен Ростелекомом, но это не означает, что пользоваться им могут только абоненты провайдера. Это идейно новый диджитал-продукт, снимающий с пользователей обязательства по заключению договоров и не привязывающий услугу к конкретному адресу.

Аккаунт в Wink регистрируется на номер телефона или электронную почту. При этом совершенно бесплатно, установив приложение, можно смотреть 20 федеральных каналов цифрового пакета.

А если нужно больше — можно приобретать фильмы, брать их в прокат, подключать ТВ-пакеты и подписки. Подключенная услуга при этом станет доступна на всех устройствах, добавленных к аккаунту (всего можно привязать пять телевизоров, смартфонов и других устройств). И вот здесь стоит вспомнить про промокод.

Как работает промокод?

Все, что сверх федерального ТВ-пакета, в сервисе Wink платно. Все-таки, это услуги от провайдера. Но вместо денег сервис может принять промокод, и активировать на аккаунте услугу по нему. Такие промокоды раздаются не часто — как правило, только в рамках каких-то краткосрочных рекламных программ или программ лояльности для постоянных клиентов.

Например, сейчас Ростелеком дарит промокоды, чтобы познакомить аудиторию с новой технологией и предложить абонента

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Интерактивного ТВ

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переход на более продвинутый продукт. На новогоднем спецпроект, который открыт на портале Sibnet.ru, можно получить промокоды на подписки Для ценителей и Для киноманов. При этом есть разновидности промокодов как для сервиса

Wink, так и для приставок интерактивного телевидения.

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