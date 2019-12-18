ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink

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Что такое промокод и зачем он нужен? Это уникальный набор цифр, с помощью которого можно бесплатно подключить услугу к аккаунту Wink. А что такое Wink? Это платформа телевидения нового поколения, которая объединяет в себе трансляцию ТВ-каналов и функции онлайн-кинотеатра. Теперь обо всем подробнее и по порядку.
Это онлайн-кинотеатр? Да.
Кто может им пользоваться? Все!
На каких устройствах работает Wink? На любых, у которых есть экран и операционная система.
То есть это принципиально новый формат телевидения, когда зритель не привязан к телевизору, стоящему в конкретном месте. А может смотреть ТВ на любом мобильном гаджете или даже запустить на телевизоре, компьютере в гостях у друга. Одновременно это и огромная видеоколлекция с возможностью онлайн-просмотра фильмов и сериалов.
Сервис Wink запущен Ростелекомом, но это не означает, что пользоваться им могут только абоненты провайдера. Это идейно новый диджитал-продукт, снимающий с пользователей обязательства по заключению договоров и не привязывающий услугу к конкретному адресу.
Аккаунт в Wink регистрируется на номер телефона или электронную почту. При этом совершенно бесплатно, установив приложение, можно смотреть 20 федеральных каналов цифрового пакета.
А если нужно больше — можно приобретать фильмы, брать их в прокат, подключать ТВ-пакеты и подписки. Подключенная услуга при этом станет доступна на всех устройствах, добавленных к аккаунту (всего можно привязать пять телевизоров, смартфонов и других устройств). И вот здесь стоит вспомнить про промокод.
Например, сейчас Ростелеком дарит промокоды, чтобы познакомить аудиторию с новой технологией и предложить абонента «Интерактивного ТВ» переход на более продвинутый продукт. На новогоднем спецпроект, который открыт на портале Sibnet.ru, можно получить промокоды на подписки Для ценителей и Для киноманов. При этом есть разновидности промокодов как для сервиса Wink, так и для приставок интерактивного телевидения.
Полезные ссылки:
Подробно о подписках «Для ценителей» и «Для киноманов»
Руководство по мобильному приложению Wink
Как активировать промокод
На чем работает Wink
Зачем вообще нужен Wink?Это телевидение? Да.
Это онлайн-кинотеатр? Да.
Кто может им пользоваться? Все!
На каких устройствах работает Wink? На любых, у которых есть экран и операционная система.
То есть это принципиально новый формат телевидения, когда зритель не привязан к телевизору, стоящему в конкретном месте. А может смотреть ТВ на любом мобильном гаджете или даже запустить на телевизоре, компьютере в гостях у друга. Одновременно это и огромная видеоколлекция с возможностью онлайн-просмотра фильмов и сериалов.
Сервис Wink запущен Ростелекомом, но это не означает, что пользоваться им могут только абоненты провайдера. Это идейно новый диджитал-продукт, снимающий с пользователей обязательства по заключению договоров и не привязывающий услугу к конкретному адресу.
Аккаунт в Wink регистрируется на номер телефона или электронную почту. При этом совершенно бесплатно, установив приложение, можно смотреть 20 федеральных каналов цифрового пакета.
А если нужно больше — можно приобретать фильмы, брать их в прокат, подключать ТВ-пакеты и подписки. Подключенная услуга при этом станет доступна на всех устройствах, добавленных к аккаунту (всего можно привязать пять телевизоров, смартфонов и других устройств). И вот здесь стоит вспомнить про промокод.
Как работает промокод?Все, что сверх федерального ТВ-пакета, в сервисе Wink платно. Все-таки, это услуги от провайдера. Но вместо денег сервис может принять промокод, и активировать на аккаунте услугу по нему. Такие промокоды раздаются не часто — как правило, только в рамках каких-то краткосрочных рекламных программ или программ лояльности для постоянных клиентов.
Например, сейчас Ростелеком дарит промокоды, чтобы познакомить аудиторию с новой технологией и предложить абонента «Интерактивного ТВ» переход на более продвинутый продукт. На новогоднем спецпроект, который открыт на портале Sibnet.ru, можно получить промокоды на подписки Для ценителей и Для киноманов. При этом есть разновидности промокодов как для сервиса Wink, так и для приставок интерактивного телевидения.
Полезные ссылки:
Подробно о подписках «Для ценителей» и «Для киноманов»
Руководство по мобильному приложению Wink
Как активировать промокод
На чем работает Wink