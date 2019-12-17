Все грязные углы Красноярска пропылесосили в декабре, это позволило ювелирно убрать снежно-пылевую грязь, сообщил в Instagram мэр города Сергей Еремин.

«Не топчемся на месте, продолжаем улучшать качество уборки дорог. Впервые в зимнее время применили дорожный пылесос SCANDIA. Он ювелирно убирает снежно-пылевую грязь около бортового камня, доставая её из всех углов», — написал градоначальник. По его словам, такие машину будут применяться только при минимальных минусовых температурах.

Горожане в комментариях не оценили оптимизма мэра, они посчитали, что это показуха, и что убирают только центральные улицы города, а на окраинах все утопает в грязи.

Жители Красноярска также жалуются на применение властями противогололедного реагента «Бионорд». Еремин даже решился на эксперимент: часть улиц по старинке посыпают песком, остальные обрабатывают «Бионордом». О результатах градоначальник еще не сообщил. Кроме того, ученые Института биофизики СО РАН в Красноярске выяснят за год, как противогололедный реагент «Бионорд» влияет на растения и живые организмы в воде.