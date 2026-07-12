Как быстро в мире появляется новая нефть

Нефть в мире формируется постоянно, но создание месторождений занимает миллионы лет, рассказал гендиректор геологического института Карпинского Павел Химченко.

«Несмотря на то, что нефть продолжает формироваться в недрах Земли, это крайне медленный процесс, занимающий миллионы лет. Человечество пока не умеет ускорять этот процесс, поэтому нефть остается не возобновляемым ресурсом, и ее запасы следует беречь», — пояснил РИА Новости Химченко.

По его словам, ученые могут примерно понять, сколько лет нефти и откуда она пришла, по особым молекулам‑меткам — биомаркерам. Они как отпечатки пальцев: показывают, из каких древних организмов получилась нефть и какой долгий путь она проделала.

Например, возраст баженовской свиты, которая питает большинство месторождений Западной Сибири, оценивается в 142-147 миллионов лет.



«Подземная фабрика» работает непрерывно, но это очень долгий процесс, поэтому рассчитывать на быстрое пополнение запасов нефти человечеству не стоит, отметили в институте.