НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Как быстро в мире появляется новая нефть

Источник:
РИА Новости
411 1
Нефть
Фото: © Sibnet.ru

Нефть в мире формируется постоянно, но создание месторождений занимает миллионы лет, рассказал гендиректор геологического института Карпинского Павел Химченко.

«Несмотря на то, что нефть продолжает формироваться в недрах Земли, это крайне медленный процесс, занимающий миллионы лет. Человечество пока не умеет ускорять этот процесс, поэтому нефть остается не возобновляемым ресурсом, и ее запасы следует беречь», — пояснил РИА Новости Химченко.

По его словам, ученые могут примерно понять, сколько лет нефти и откуда она пришла, по особым молекулам‑меткам — биомаркерам. Они как отпечатки пальцев: показывают, из каких древних организмов получилась нефть и какой долгий путь она проделала.

Например, возраст баженовской свиты, которая питает большинство месторождений Западной Сибири, оценивается в 142-147 миллионов лет.

«Подземная фабрика» работает непрерывно, но это очень долгий процесс, поэтому рассчитывать на быстрое пополнение запасов нефти человечеству не стоит, отметили в институте.

Еще по теме
Пенсионер превратил дом в музей водки. ВИДЕО
Почему так приятно потягиваться по утрам
Запущен самый большой в мире бумажный самолетик. ВИДЕО
Почему лягушки любят клубнику
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Генсек НАТО обратился к России
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Психиатр о том, какие надуманные диагнозы больше нравятся людям
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
37
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
24
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
24
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
19
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
18
Путин объяснил удары по НПЗ попыткой создать нервозную обстановку