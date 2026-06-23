Следователи выяснили личности военных ВСУ, атаковавших автобус с детьми в Брянской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций Владислав Наум», — сказал Петренко.

Также за ударом стоят командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они отдали преступный приказ и обеспечили целенаведение.

Ранее постпред России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области могла быть попыткой втягивания Белоруссии в конфликт на Украине.

В среду, 17 июня беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек, включая шестерых детей, были ранены.