Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском

Атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области могла быть попыткой втягивания Белоруссии в конфликт на Украине, заявила и. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

«Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — приводит РБК слова дипломата, сказанные ей на заседании Совбеза ООН.

Евстигнеева назвала удар «гнусным преступлением».

В среду, 17 июня беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек, включая шестерых детей, были ранены.

Белорусский президент Александр Лукашенко после атаки предупредил, что попытки провокаций и втягивания страны в конфликт «плохо обойдутся» инициаторам. По его словам, это был «беспилотник украинского происхождения».

«Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство, поэтому это все происходит. Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина», — заявил Лукашенко.