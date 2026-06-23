НАВЕРХ
Актуальная тема
Спецоперация на Украине
Актуальная тема
Спецоперация на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском

Источник:
РБК
657 15
Зал заседаний Совбеза ООН
Зал заседаний Совбеза ООН
Фото: Gobierno de Chile / CC BY 2.0

Атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области могла быть попыткой втягивания Белоруссии в конфликт на Украине, заявила и. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

«Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт», — приводит РБК слова дипломата, сказанные ей на заседании Совбеза ООН.

Евстигнеева назвала удар «гнусным преступлением».

В среду, 17 июня беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек, включая шестерых детей, были ранены.

Белорусский президент Александр Лукашенко после атаки предупредил, что попытки провокаций и втягивания страны в конфликт «плохо обойдутся» инициаторам. По его словам, это был «беспилотник украинского происхождения».

«Мы себя ведем спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство, поэтому это все происходит. Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина», — заявил Лукашенко.

Тема: Спецоперация на Украине
Севастополь ввел ограничения на работу транспорта и торговли
Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Керченский полуостров
Российская армия нанесла ответный удар по энергообъектам Украины
Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Обсуждение (15)
Картина дня
Поврежденный автобус, в котором ехали дети из Белоруссии
СК назвал исполнителей атаки на автобус   детьми под Брянском
Министр обороны Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Ракетоносец Ту-160 и истребители МиГ-31
Миг‑31 прикрыли «стратеги» Ту‑160 над Норвежским морем. ВИДЕО
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси
Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
34
Более 190 беспилотников атаковали Московский регион
26
Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ
23
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
20
Российская армия нанесла ответный удар по энергообъектам Украины