Почему человек вздрагивает перед засыпанием

Многие люди испытывают в момент засыпания непроизвольное мышечное сокращение — наука называет это явление «гипнический толчок». Нередко оно вызывает тревогу или даже перебивает сон. Откуда они берутся такие вздрагивания и стоит ли их пугаться?

Ученые выяснили, что гипнические толчки не являются признаком какого-либо заболевания или нарушения сна. Такая физиологическая реакция считается абсолютно нормальной, с ней сталкиваются порядка 70% всей человеческой популяции.

Причина пугающего вздрагивания — в древнем эволюционном механизме, который остался у людей от древнего предка, жившего на деревьях. Толчок происходит в момент перехода от бодрствования ко сну.

В этот миг организм проводит сложнейшую перенастройку — замедляется пульс, падает температура тела, а мышечный тонус резко снижается. Однако отделы мозга не всегда действуют синхронно.

Когда «двигательная система» уже расслабилась, а ствол мозга, ответственный за базовые рефлексы, еще бодрствует, происходит сбой. Мозжечок интерпретирует общее расслабление мышц как внезапное падение.

Предки человека миллионы лет назад спали на ветках деревьев. Если мышцы расслаблялись слишком резко — можно было сорваться вниз. Именно поэтому мозг выработал механизм «гипнического толчка».

Если мозг фиксирует падение, то посылает мгновенный импульс — резко напрячь все тело, чтобы зацепиться за ветку. Именно после срабатывания этого древнего «детектора» засыпающий человек вздрагивает всем телом.