Почему молния движется зигзагами

Молния всегда принимает причудливые изломанные формы, имеющие характерный ветвистый вид. Почему разряд движется по небу зигзагами, а не по прямой линии между грозовым облаком и землей?

Исследования с помощью высокоскоростной съемки показали, что главная причина зигзагообразного движения молнии — поиск электричеством самого легкого пути с минимальным сопротивлением.

Сначала от грозового облака стартует слабый светящийся канал — «лидер». Он движется рывками, замирая на микросекунды. Каждый шаг в среднем составляет около 50 метров, направление выбирается случайным образом.

Атмосфера всегда неоднородна — разряду по пути попадаются капли воды, пылинки. Канал выбирает путь, где сопротивление ионизированного воздуха ниже.

Если рассматривать процесс с точки зрения физики, то заряженные электроны молнии сталкиваются с молекулами кислорода, образуя светящуюся «ступеньку». Она перераспределяет электрическое поле в пространстве, изменяя направление разряда.

Когда один из каналов касается поверхности, происходит главный удар — ослепительная обратная вспышка, которая пробегает по уже проложенной ветвистой «тропе». В этот момент наблюдатели видят тот самый зигзаг.